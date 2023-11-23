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Dünya
AA 23.11.2023 04:32

Biden'dan Katar Emiri Şeyh Temim'e Gazze teşekkürü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında geçici insani ateşkes sağlanmasındaki rolünden dolayı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye teşekkür etti.

Biden'dan Katar Emiri Şeyh Temim'e Gazze teşekkürü

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, ABD Başkanı Biden, Katar Emiri Şeyh Temim'i telefonla aradı.

Görüşmede Biden, Gazze'de geçici insani ateşkesin sağlanması için gösterdiği çabadan ve buradaki rolünden dolayı Katar Emirine teşekkür etti.

Katar Emirinin Orta Doğu'da istikrar ve barışın güçlenmesi için olumlu ve etkin rolünün önemine dikkati çeken Biden, Doha'nın İsrail ile Hamas arasında ara buluculuk çabalarını takdirle karşıladığını belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim de ülkesinin, Gazze Şeridi'nde sivillerin himayesi, akan kanın durdurulması ve gerginliğin düşürülmesi için çaba göstermeye devam edeceğini bildirdi.

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