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Dünya
AA 23.11.2023 04:55

Arjantin'in yeni devlet başkanı Milei, Biden ile görüştü

Arjantin'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kazanan Javier Milei, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptı.

Arjantin'in yeni devlet başkanı Milei, Biden ile görüştü

Özgürlük Gelişimi Partisinin Dış Politika Sorumlusu Diana Mondino, yaptığı açıklamada, Milei'nin, Biden'ı 10 Aralık'taki devir teslim törenine davet ettiğini bildirdi.

Milei'nin Biden ile telefonda görüştüğünü belirten Mondino, "Çok nazik bir görüşmeydi. Yeni Devlet Başkanı Milei'nin önümüzdeki dönemlerde çok sayıda ülkeye ziyareti olacak. Her yerde tartışılacak konular var." ifadesini kullandı.

Mondino, iki liderin, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları, enerji ve gıda güvenliğini ele aldıklarını, Milei'nin Biden'a dünyanın gıda güvenliğine katkı sağlamaya hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Öte yandan, Arjantin basınına göre, Biden, Milei'ye teşekkür etti ve yoğun programını gerekçe göstererek daveti geri çevirdi.

Arjantin'de 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevini yürütecek olan Milei, 10 Aralık'ta görevi Alberto Angel Fernandez'den devralacak.

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