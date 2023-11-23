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Dünya
AA 23.11.2023 06:55

Gazze'de ateşkes ne zaman başlayacak? Son 24 saatin gelişmeleri

Dünya, Gazze'den gelecek geçici ateşkesin haberini beklerken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a gece bombardımanı sabaha kadar devam etti.

Gazze'de ateşkes ne zaman başlayacak? Son 24 saatin gelişmeleri

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu İskender bölgesini vurmasının ardından çok sayıda ölüm haberi geldi.

Gazze'de beklenen dört günlük ateşkesin ne zaman yürürlüğe gireceği belirsizliğini koruyor.

İsrailli bir ulusal güvenlik danışmanı Cuma gününden önce hiçbir esirin serbest bırakılmayacağını söyledi.

İsrail'in, Gazze'nin merkezindeki Deir el-Balah ve Nuseyrat mülteci kampı ile güneyde Han Yunus ve Refah dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nde saldırılar düzenlediği bildirildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda beş Hizbullah üyesi öldürüldü.

ABD, savaş gemilerinden birinin, Kızıldeniz'deki devriyeler sırasında Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden ateşlenen birkaç "tek yönlü saldırı uçağını" düşürdüğünü söyledi.

İsrail güçleri, 17 yaşındaki Filistinli bir gencin öldürüldüğü Nablus yakınlarındaki Balata mülteci kampı da dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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