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Dünya
AA 11.10.2023 13:14

İsrail savaş uçakları Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni bombaladı

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslam Üniversitesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sonucu İslam Üniversitesi yerleşkesindeki binalar yerle bir oldu.

Haberde, saldırılarla enkaza dönüşen bölgeye kimsenin giremediğine işaret edildi. 

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e `Aksa Tufanı` adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda bugüne kadar 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 950 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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