Ukrayna Savunma Temas Grubu NATO'da toplandı

ABD öncülüğündeki Ukrayna Savunma Temas Grubu, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında 16'ncı kez toplandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de toplantıya ilk kez yerinde katıldı.

Toplantının açılışında konuşma yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna ordusunun hava savunma ve mühimmat başta olmak üzere acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyledi.

Austin, ABD yönetimi olarak son destek paketini açıklayarak bunun 200 milyon dolarlık askeri malzeme içerdiğini, son paketle birlikte ABD'nin toplam yardımının 43,9 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Austin'in açıkladığı pakette, ABD'nin yakında Ukrayna'ya vereceği hava savunma sistemleri AIM-9 için mühimmat, topçu ve roket mühimmatı, hassas füze sistemleri mühimmatı, tank silahları ve Rusya'ya ait insansız hava araçlarını vurabilecek malzemeler yer alıyor.

Zelenskiy'den uzun menzilli hava savunması talebi

Zelenskiy de konuşmasında, yaklaşık 600 gündür Rusya'ya karşı ülkelerini savunduklarını, bu kış enerji hatlarına olası saldırıları atlatmak için hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Ülkesine yapılacak desteğin ara vermeden devam etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, özellikle uzun menzilli hava savunmasının, bu savaşın Ukrayna lehine bitmesini sağlayacak en önemli etkenlerden olduğunu dile getirdi.

Zelenskiy, uzun menzilli hava savunma sistemlerinin Karadeniz ve Tuna bölgesi için de önem taşıdığını, bu sistemlerin Rus savaş uçaklarının Ukrayna sınırlarına gelmesini engelleyeceğini kaydetti.