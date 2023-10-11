Parçalı Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.10.2023 12:49

Kırgızistan Meclisi, Rusya ile ortak bölgesel hava savunma sistemi kurulmasını onayladı

Kırgızistan Meclisi, Rusya ile ortak bölgesel hava savunma sistemi kurulmasına ilişkin anlaşmayı onayladı.

Kırgızistan Meclisi, Rusya ile ortak bölgesel hava savunma sistemi kurulmasını onayladı

Meclis'in internet sitesindeki açıklamaya göre, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Kırgızistan ile Rusya arasında ortak bölgesel hava savunma sistemi kurulmasına ilişkin anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun kabul edildi.

Söz konusu yasa tasarısı, Meclis'e Kırgızistan hükümetinin inisiyatifi ile Savunma Bakan Yardımcısı Almazbek Karasartov tarafından sunulmuştu.

Karasartov, yasa tasarısına ilişkin "Bu anlaşma ile Rusya ve Kırgızistan'ın birleşik bir bölgesel hava savunma sistemi oluşturacak. Bu amaçlar için anlaşmanın geçerlilik süresi boyunca ülkedeki Kant şehrinde yer alan Rus hava üssü yakınında 5 hektarlık bir arsa tahsis edilecektir." ifadesini kullanmıştı.

Anlaşma, iki ülke arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da 16 Ağustos 2022'de imzalanmıştı.

ETİKETLER
Kırgızistan Rusya
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 1055'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:42
Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar devam ediyor
13:37
İspanya'da bir binada çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
13:27
Bolu'daki yaylalar mantar meraklılarına ev sahipliği yapıyor
13:19
Filistin: İsrail Gazze'deki halkımıza karşı soykırım suçu işliyor
13:37
İsrail savaş uçakları Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni bombaladı
13:13
Rus istihbaratı: İngiltere, Rus nükleer santrallerine sabotaj için Ukraynalıları eğitti
Avanoslu ustanın yaptığı çömlekler akvaryum balıklarına yuva oluyor
Avanoslu ustanın yaptığı çömlekler akvaryum balıklarına yuva oluyor
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı "Öğretmen" 20 Ekim'de vizyonda
TRT ortak yapımı "Öğretmen" 20 Ekim'de vizyonda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ