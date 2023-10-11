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Dünya
AA 11.10.2023 13:10

Rus istihbaratı: İngiltere, Rus nükleer santrallerine sabotaj için Ukraynalıları eğitti

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, İngiliz özel kuvvetlerinin, Rus nükleer santrallerine sabotaj yapmak üzere Ukrayna askeri istihbarat gruplarını eğittiğini ileri sürdü.

Rus istihbaratı: İngiltere, Rus nükleer santrallerine sabotaj için Ukraynalıları eğitti

TASS haber ajansına göre, Bortnikov, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri güvenlik ve özel kuvvetler kurumları yöneticileri toplantısında konuştu.

Rus istihbaratı FSB'nin ağustos ayında Ukrayna sabotaj ve istihbarat grup üyelerini yakaladığını hatırlatan Bortnikov, "Operasyon ve soruşturma esnasında sabotajcıların eğitimi ve planların hazırlanmasının İngiltere Silahlı Kuvvetlerinin özel kuvvetleri mensupları tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Grubun görevleri arasında askeri tesislere, akaryakıt, ulaşım ve kritik altyapı tesislerine sabotaj gerçekleştirmek olduğunu kaydeden Bortnikov, bu grupların özellikle Smolensk ve Kursk Nükleer Santrallerine sabotaj yapmaya yönelik de planları olduğunu bildirdi.

Batı ülkelerinin çabalarıyla Ukrayna'nın dünyanın farklı ülkelerinden teröristler ve paralı savaşçılar için eğitim sahasına dönüştüğünü öne süren Bortnikov, sadece "Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Ukrayna silahlı güçleri için 17 militan eğitim kampı bulunduğunu" savundu.

Bortnikov, "Batılılar aktif olarak militanların Ukrayna çatışma bölgesine doğru hareketini destekliyor. 13 Avrupa özel askeri şirket çalışanları ve 9 yabancı paramiliter proxy (vekil) birlik üyelerinin çatışmalara katılımını kaydettik. 35 ülkeden 794 paralı savaşçı belirlendi." diye konuştu.

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