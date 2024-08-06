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Dünya
AA 06.08.2024 18:47

İsrail savaş uçakları Beyrut'ta sonik patlamaya neden oldu

Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait savaş uçakları Beyrut semalarında alçak uçuş yapıp ses duvarını aşarak sonik patlamaya neden oldu.

İsrail savaş uçakları Beyrut'ta sonik patlamaya neden oldu
[Fotograf: Reuters]

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın 17.00'de yapacağı konuşmadan önce Beyrut semaları üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

Alçak uçuşun ardından ses duvarını aşan savaş uçakları 2 defa art arda sonik patlama gerçekleştirdi.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de bazı evlerin camları kırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Beyrut'ta vatandaşların sonik patlama gerçekleştiren savaş uçaklarını çıplak gözle görebildiği aktarıldı.

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