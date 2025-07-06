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Dünya
AA 06.07.2025 10:06

İsrail saldırısında başından yaralanan Gazzeli kız çocuğu, saçlarına ve çocukluğuna kavuşma hayali kuruyor

İsrail'in saldırısı sonucu saçlarını kaybeden 12 yaşındaki Gazzeli kız çocuğu Hala Şükr Dehliz, uzun saçlarına yeniden kavuşarak çocukluğuna ve eski hayatına dönmeyi istiyor.

İsrail saldırısında başından yaralanan Gazzeli kız çocuğu, saçlarına ve çocukluğuna kavuşma hayali kuruyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü soykırım, çoğu kadın ve çocuk binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, hayatta kalanların da büyük travmalar yaşamasına neden oluyor. Özellikle sağlık sisteminin çökertilmiş olması ve uygulanan sıkı abluka bu travmayı daha da derinleştiriyor.

Çocuklar yaklaşık 2 yıldır savaş ortamında yaşıyor olsa da verdikleri kayıplar onları derinden etkiliyor. Ailesiyle birlikte Gazze'nin güneyindeki Refah'tan Han Yunus'taki Mevasi bölgesine göç eden Dehliz'in uğradığı saldırı da hem dış görünüşünü değiştirdi hem de psikolojisini olumsuz etkiledi.

Kesilen saçlarını ve saçına takmak için aldığı tokaları hatıra olarak saklayan Dehliz, uzun saçlı fotoğraflarına ve aynada şu an bandajlı olan başına bakarak sürekli ağlıyor.

İsrail saldırısında başından yaralanan Gazzeli kız çocuğu, saçlarına ve çocukluğuna kavuşma hayali kuruyor

Bayrama hazırlanırken, çok sevdiği saçlarından oldu

Ramazan Bayramına 5 gün gibi kısa bir süre kala bir parkta salıncakta sallanırken İsrail saldırılarının hedefi olan Dehliz'in hayatı o andan sonra tamamıyla değişti.

Dehliz, saldırıdan canlı kurtuldu ancak hastanede 2 ay boyunca başında oluşan derin yaralardan ve enfeksiyonlardan ötürü tedavi gördü. Yaralarından ötürü saçları kesilen Dehliz, eski haline geri dönmek için Gazze dışına çıkıp tedavi olmak istediğini söyledi.

Saçları ve çocukluğu elinden alındı

Dehliz, saldırı sonrasında başında oluşan büyük değişikliğin onu ne denli etkilediğini ağlayarak anlattı:

"Saldırıdan çok önce çok güzeldim. Bu, eski uzun saçlı fotoğrafım. Şimdi ise başım deforme olmuş durumda. Artık dışarı çıktığımda insanlar başımı görmesin diye şapka takıyorum ve ceket giyiyorum."

Yeni giysiler ve tokalarla bayramın gelmesini beklerken yaşadığı saldırı sonrasında bayramı hastanede geçirmek zorunda kalan Dehliz, "Çocukluğumu, her şeyimi benden çaldılar. Saçlarım uzundu, çok güzeldim. Şimdi ise bir trajedi yaşıyorum." diyerek yaşadığı psikolojik çöküntüyü kelimelere döktü.

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