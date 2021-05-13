Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tarım sektörüne verdiği zararın bilançosuyla ilgili bilgileri paylaştı.

Şu ana kadar yapılan saldırılarda sektörün yaklaşık 2 milyon dolarlık zarara uğradığı kaydedilen açıklamada, saldırganlığın sürmesi durumunda, doğrudan ve dolaylı zararın 2 milyonu kat kat aşacağının tahmin edildiği ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde binlerce dönümlük tarım arazisini bombaladığı hatırlatılan açıklamada, tarım sektörü çalışanlarının vurulmayan bölgelerdeki tarlalarına gitmekten çekindikleri vurgulandı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.

İsrail'in Doğu Kudüs’ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddetinin artması üzerine Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, polisin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.

İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarını durdurmaması üzerine Filistinli direniş grupları, İsrail'i şu ana kadar 1000'den fazla roketle hedef aldı.

103 Filistinli şehit oldu

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirdi. İsrail’in Gazze’de 500’ün üzerinde hedefi vurduğu 150 hava saldırısında şimdiye kadar 27'si çocuk 103 Filistinli şehit oldu, 530'dan fazla kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail, Filistin ve İsrail toprakları içinde yüzlerce Filistinliyi de gözaltına aldı.