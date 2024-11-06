İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaralılar cerrah eksikliği nedeniyle kurtarılamıyor

Deyr el-Belah kentindeki Kemal el-Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 25 Ekim'de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneye düzenlediği baskın sırasında sağlık personelinin çoğunu gözaltına aldığını hatırlattı.

Hastanenin hala abluka altında olduğunu ve sadece iki doktor ve birkaç hemşirenin kaldığını aktaran Ebu Safiyye, "Maalesef cerrahi uzman eksikliği nedeniyle çok sayıda yaralıyı kaybettik. Çoğu vaka cerrahi müdahale gerektiriyor ve sağlık ekipleri gözaltına alındıktan sonra İsrail ordusu cerrahi ekiplerin girişine izin vermedi" dedi.

İsrail'in hedef alması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde tek bir ambulansın bile olmadığını dile getiren Ebu Safiyye, bu durumun da hastaneye ulaştırılamadığı için çok sayıda yaralının sokaklarda ölmesine neden olduğunu vurguladı.

Gelişigüzel saldırılar devam ediyor

Hastanenin dün ve önceki gün de gelişigüzel şekilde bombalandığını ifade eden Ebu Safiyye, saldırılarda görevde olan sağlık personeli ve çocukların yaralandığını paylaştı.

Kamal Advan Hastanesi Müdürü, "İsrail bombardımanının durdurulması için dünyaya, uluslararası ve insani kuruluşlara müdahale çağrısında bulunduk ancak maalesef herhangi bir yanıt alamadık" dedi.

Ebu Safiyye, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada her yerden üzerlerine kurşun ve top mermisi yağdığını ifade etmiş, hastanede 19'u çocuk, 4'ü yenidoğan olmak üzere 120 hasta ve yaralı bulunduğunu aktarmıştı.

Öte yandan, El-Avde Hastanesi yönetimi yaptığı yazılı açıklamayla DSÖ ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinden, hastaneye tıbbi malzeme ve yakıt tedarikinde bulunmalarını istemişti.

Açıklamada, hastaneye 5 Ekim'den bu yana yakıt girmediği ve stokların tükenmek üzere olduğu, sağlık hizmetinin devam etmesi için acil ilaç, tıbbi malzeme, kan ünitesi, gıda ve suya ihtiyaç olduğu vurgulanmıştı.

Katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir ev ve okulu bombalaması sonucu 6 Filistinli öldü

Gazze'deki ilk yardım ekiplerinden alınan bilgiye göre, İsrail'in Beyt Lahiya kentinde bir evi bombalaması sonucu 5 kişi öldü, çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri ayrıca Cibaliya kentinde yüzlerce Filistinlinin sığındığı Halime es-Sadiye okulunu da bombaladı. Okuldaki bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 391 Filistinli öldü, 102 bin 347 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 368’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 780 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 775 Filistinli hayatını kaybetti.