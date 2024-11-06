ABD seçimlerinde Demokratlarda hüzün, Cumhuriyetçilerde coşku hakim

ABD'de Trump, 47'nci başkanlık seçimini kazandığını ilan etti.

Trump'ı ilk tebrik edenler arasında Amerikalı milyarder Elon Musk yer aldı.

Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerikan halkı, Trump'a değişim için çok net bir yetki verdi" değerlendirmesinde bulundu.

Trump ile sohbet ederken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Musk, geleceğin güzel olacağını kaydetti.

Musk, paylaşımında "ABD, inşa edenlerin ülkesidir, yakında inşa etmekte özgür olacaksınız" ifadesini kullandı.

ABD'li sunucu oyuncu Drea de Matte ise, X sosyal medya hesabından Harris ve destekçileriyle dalga geçerek, "Sizin konuyla ilginiz yok" paylaşımında bulundu.

ABD'li ünlü aktör Jon Voight, Trump'ın Florida'daki kampanya merkezinde seçim zaferini kutlarken görüntülendi.

Öte yandan, kent merkezlerine kurulan dev ekranlardan seçim sonuçlarını takip eden Cumhuriyetçiler, Trump'ın zaferini ilan etmesinin ardından coştu.

Ellerinde ABD bayrağı taşıyan Cumhuriyetçiler meydanlarda Trump'ın ikonik dansı ile dans etti.

Cumhuriyetçilerden bazıları birbirlerine sarılarak Trump'ın zaferini kutlarken, bazıları da ABD bayrağı astıkları araçlarıyla sokaklarda turladı.

Harris destekçileri adaylarını göremedi

ABD'de başkanlık yarışında delege sayısında rakibi Trump'ın gerisinde kalan Harris, herhangi bir açıklama yapmadı. Harris taraftarları seçim akşamı adaylarını göremedi. Konuşmayı bekleyenler açıklama olmayınca Howard Üniversitesinin Washington DC'deki yerleşkesinden dağıldı.

Sandıktan çıkan seçim sonucunu kentlerdeki büyük ekranlardan takip eden Harris destekçilerinin üzgün anları kameralara yansıdı.

Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond, Harris'in daha sonra seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapacağını bildirdi.

Harris'in önde gelen destekçilerinden Taylor Swift, Beyonce, Ricky Martin, Eminem, Cher, Barack Obama, Bill Clinton, Stephen Curry, Arnold Schwarzenegger, Jennifer Aniston gibi ünlü isimlerden de seçim sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan, Donald Trump’ın seçim zaferini ilan etmesi, Harris destekçisi seçmenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Trump’tan zafer konuşması

ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanmaya devam ederken, başkanlık için gereken delege sayısını aştığı duyurulan Trump, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yaptı.

Konuşmasına destekçilerine teşekkür ederek başlayan Trump, "Bu, ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz bir siyasi zaferdir. 47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, "Ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Sınırlarımızı güçlendireceğiz. Ülkemizle ilgili her şeyi düzelteceğiz. Bu gece bir nedenden ötürü tarih yazdık. Bu neden, kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği engelleri aşmış olmamız oldu" diye konuştu.

Donald Trump, her bir Amerikan vatandaşı için çalışacağını belirterek, yeni döneminin ABD'nin altın çağı olacağını söyledi.

Trump, "Bu Amerikan halkı için, Amerika’yı yeniden büyük yapmamıza imkan verecek muhteşem bir zafer" diye belirtti.