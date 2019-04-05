Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa’nın Rahmet Kapısı’nın açılışından bu yana İsrail polisinin Harem-i Şerif görevlileri ve korumalarına karşı ihlallerinin arttığını açıkladı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının 50’den fazla Mescid-i Aksa görevlisi ve korumasına yönelik ihlallerde bulunduğu, Rahmet Kapısı’nı açan her görevli veya korumanın önce İsrail polisince gözaltına alındığı daha sonra farklı müddetlerle Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası aldığı belirtildi.

İsrail polisinin dün Mescid-i Aksa koruması İmran er-Recebi’ye "vahşice" saldırdıktan sonra gözaltına aldığına dikkat çekilen açıklamada, Recebi’nin bu muameleye maruz kalmasının tek sebebinin Rahmet Kapısı’na baskın düzenleyen polislerden ayakkabılarını çıkarmalarını istemesi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail polisinin Rahmet Kapısı’nın açıldığı 22 Şubat’tan bu yana 50’den fazla Mescid-i Aksa polis ve görevlisine yönelik ihlallerde bulunduğu hatırlatılan açıklamada, İsrail makamlarının bu siyasetinin Mescid-i Aksa görevlilerini Harem-i Şerif’in kimliğini korumaktan alıkoyamayacağı belirtildi.

Rahmet Kapısı’nın Mescid-i Aksa’nın ayrılmaz bir parçası olduğu ve açık kalmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "işgalci" İsrail’in Harem-i Şerif ve kısımlarına yönelik uygulamalarının kabul edilemez, “batıl” uygulamalar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa’nın sadece Müslümanların olduğu ve tüm alanıyla da kıyamete kadar Müslümanların kalmaya devam edeceği vurgulandı.

İsrail polisi, dün sabah Rahmet Kapısı Mescidi'nin kapılarını açan Mescid-i Aksa görevlisi Hızır el-Acluni’yi, sonra da Rahmet Kapısı’nda duran Mescid-i Aksa koruması İmran er-Recebi’yi gözaltına almıştı.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşması uyarınca Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

Rahmet Kapısı

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dış tarafı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.

Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.

İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat'ta zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.

Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından Filistinliler 16 yıl aradan sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.

Kaynak: AA