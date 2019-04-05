Avrupa'nın ve dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Almanya için tehlike çanları çalıyor. 2019 yılına ilişkin öngörülen tablo da hiç iç açıcı değil.

Ticari anlaşmazlıklar, uluslararası siyasi riskler ve Brexit süreci, bu tahminin başlıca sebepleri.

Almanya daha az büyüyecek

Önce hükumete danışmanlık yapan bilirkişi kurulu, ardından Mühendisler Derneği, son olarak da ülkenin önde gelen beş ekonomik düşünce kuruluşu Almanya'nın geçmiş yıllara oranla 2019 yılında daha az büyüyeceğini söyledi, öngördükleri büyüme rakamlarını da aşağı yönde revize etti.

İngiltere'nin AB'den herhangi bir anlaşma yapmadan ayrılması durumunda, Alman ekonomisi için revize edilen büyüme tahminlerinin önemli ölçüde aşağı yönlü olacağı uyarısı da yapıldı.

Alman medyası da uyardı

Ardı ardına gelen açıklamalar sonrası Alman medyasında ülke ekonomisinin uzun vadeli büyümesinin sona erdiği yorumları yapılıyor.

Alman imalat sanayinin bu yıl Alman ekonomisinin motoru olma görevini yerine getirmede başarısız kalacağı, ekonomideki yavaşlamanın istihdam artışını yavaşlatacağına dikkat çekiliyor.

Kaynak: TRT Haber

