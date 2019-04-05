Dünya

Birleşmiş Milletler bu kez de Libya ve Arakan için endişelendi

05 Nisan 2019 Cuma 15:13 - Son Güncelleme 05 Nisan 2019 Cuma 15:29

Dünyanın dört bir yanında yaşanan insani krizlerden endişelenen ve yaşananları "derinden" kınayan Birleşmiş Milletler, bu kez de Libya ve Arakan için endişelendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in batı bölgelerine yönelik saldırı talimatıyla başlayan çatışmalar üzerine yaptığı açıklamada, dünyayı yine şaşırtmadı. Birleşmiş Milletler Yemen için "kaygılanmaya" devam ediyor Libya'daki askeri hareketlilikten "endişe" duyduğunu belirterek, son gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan şartlar altında nisan ayının ortasında gerçekleştirilmesi planlanan ulusal diyalog konferansının yapılamayacağını duyurdu. Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, önceki gün birliklerine ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti. Hafter, dün yayımladığı ses kaydında da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine seferberlik ilan etmişti. "Arakan'da yaşanan çatışmalar için derinden endişeliyiz" Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, ise, Arakan'da son haftalarda çatışmaların yoğunlaştığını belirterek, "Derinden endişeliyiz." dedi. Shamdasani, yakılan evlerin, keyfi gözaltıların, sivil yerleşimlere yönelik saldırıların rapor edildiğini hatırlatarak, sivillere yönelik ayrım gözetmeden yapılan saldırıları kınadı. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, çatışmalar nedeniyle Arakan'da 20 binden fazla kişi yerinden edildi. Kaynak: AA Etiketler: siyasi çözüm Libya kriz Guterres Birleşmiş Millletler

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