Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in batı bölgelerine yönelik saldırı talimatıyla başlayan çatışmalar üzerine yaptığı açıklamada, dünyayı yine şaşırtmadı.
Libya'daki askeri hareketlilikten "endişe" duyduğunu belirterek, son gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan şartlar altında nisan ayının ortasında gerçekleştirilmesi planlanan ulusal diyalog konferansının yapılamayacağını duyurdu.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, önceki gün birliklerine ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti. Hafter, dün yayımladığı ses kaydında da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine seferberlik ilan etmişti.
"Arakan'da yaşanan çatışmalar için derinden endişeliyiz"
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, ise, Arakan'da son haftalarda çatışmaların yoğunlaştığını belirterek, "Derinden endişeliyiz." dedi.
Shamdasani, yakılan evlerin, keyfi gözaltıların, sivil yerleşimlere yönelik saldırıların rapor edildiğini hatırlatarak, sivillere yönelik ayrım gözetmeden yapılan saldırıları kınadı.
Birleşmiş Milletler raporlarına göre, çatışmalar nedeniyle Arakan'da 20 binden fazla kişi yerinden edildi.
Kaynak: AA