Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisinin eşlik ettiği Yahudi yerleşimciler, sabah namazında sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisi, tekbir getirerek baskına tepki göstermek isteyen cemaate havai fişek ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail güçlerinin yoğun ses bombalarıyla Mescid-i Aksa'nın avlusunu boşalttığı sırada bazı polislerin ise Kıble Mescidi'ne sığınan Filistinlilerin fotoğraflarını çektiği görüldü.

Polisin söz konusu müdahalesinin ardından fanatik Yahudiler, gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya girdi.

Bu arada İsrail polisi, Filistinli gençlerin Mescid-i Aksa'nın içinden polise havai fişek ve taşlar attığını öne sürdü.

Mescid-i Aksa'daki müdahale sırasında 7 Filistinli gözaltına alındı.

Hamursuz Bayramı'nda fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınları arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan'da başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci grupların Aksa'ya baskınlarına İsrail polisi de eşlik ediyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da İsrail polisi, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya ramazanın son günlerinde girmesine izin vermeyecek. Cuma günü başlayacak bu uygulama Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar sürecek.

İsrail yönetimi önceki yıllarda da ramazanın son günlerinde Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına izin vermiyor, itikafa giren Müslümanların ise mescitte kalmasına müsaade ediyordu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.