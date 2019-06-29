Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece yarısı Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi El-Hedmi'nin Kudüs'teki evine baskın düzenledi.

İsrail polisi tarafından gözaltına alınan Fadi El-Hedmi'nin cep telefonuna da el konulduğu öğrenildi.

İsrail güçleri, son günlerde işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilerin mahallelerine baskınlar düzenleyerek gözaltılar yapıyor.

Eski Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni geçtiğimiz aylarda, İsrail polisi tarafından birkaç kez gözaltına alınmıştı.

Tarihi kentin Filistin İdaresine bağlı Valisi Adnan Gays da birkaç kez gözaltına alınmıştı. Gays şu anda ev hapsinde tutuluyor.

Kaynak: WAFA