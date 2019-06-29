Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece yarısı Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi El-Hedmi'nin Kudüs'teki evine baskın düzenledi.
İsrail polisi tarafından gözaltına alınan Fadi El-Hedmi'nin cep telefonuna da el konulduğu öğrenildi.
İsrail güçleri, son günlerde işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilerin mahallelerine baskınlar düzenleyerek gözaltılar yapıyor.
Eski Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni geçtiğimiz aylarda, İsrail polisi tarafından birkaç kez gözaltına alınmıştı.
Tarihi kentin Filistin İdaresine bağlı Valisi Adnan Gays da birkaç kez gözaltına alınmıştı. Gays şu anda ev hapsinde tutuluyor.
Kaynak: WAFA