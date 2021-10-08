İsrail polisi Mescid-i Aksa’da 5 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da Cuma namazı sonrası 5 Filistinliyi gözaltına aldı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi, İsrail mahkemesinin Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesini protesto etmek için Mescid-i Aksa'da düzenlenen gösteri sonrası 5 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistinli gençler Harem-i Şerif’teki Kubbetu’s Sahra Mescidi çevresinden gözaltına alınırken, İsrail polisinden herhangi bir açıklama yapılmadı.
Bir grup Filistinli, Cuma namazı sonrası, İsrail mahkemesinin kararını Mescid-i Aksa'da düzenledikleri gösteriyle protesto etmişti.
Sivil Yahudi işgalcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesinde 6 Ekim'de yer alan haberde, İsrail'in Kudüs'teki Sulh Mahkemesi'nin Yahudilerin Harem-i Şerif'te "sessizce yaptıkları ibadetin" suç sayılmayacağına hükmettiği ve bunun bir "ilk" olduğu belirtilmişti.
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