İsrail ordusunun, sınır hattında sis bombası atması sonucu bir Lübnanlı yaralandı

Bunun üzerine Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) bağlı birlikler bölgede konuşlandı.

Motosikletlilerin, konvoy halinde, Dünya Kudüs Günü münasebetiyle İsrail'le sınır bölgesinde tur attığı ifade edildi.

İsrail polisinin, geçen hafta Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, plastik mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine 37 roket fırlatıldığını duyurmuş ve Hamas'ı sorumlu tuttuğu saldırılara karşılık Gazze'ye hava saldırıları düzenlemişti.