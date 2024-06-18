İsrail ordusunun saldırısı nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bazı köylerde elektrik kesildi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, güneydeki Rub Selasin kasabasına yönelik ağır topçu saldırısı düzenledi.

Saldırı nedeniyle Rub Selasin ve civar köylerde elektrik kesildi.

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bazı askeri binaları ve altyapıyı savaş uçaklarıyla hedef aldığını duyurmuştu.

Açıklamada, vurulan hedefler arasında Aytarun bölgesi ile Ayta eş-Şaab'da birer askeri bina ve Hizbullah altyapısının yanı sıra Lübnan'ın güneyindeki Şakra'da bir düşman yapısının bulunduğu ifade edilmişti.

İsrail ordusunun gün içinde Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında da 1 Hizbullah üyesinin öldüğü kaydedilmişti.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.