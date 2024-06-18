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Dünya
AA 18.06.2024 05:12

Husiler: ABD ve İngiltere, Hudeyde kentine 10 saldırı düzenledi

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 10 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husiler: ABD ve İngiltere, Hudeyde kentine 10 saldırı düzenledi

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalının haberinde, ABD ve İngiltere'nin, 6 hava saldırısıyla Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nı hedef aldığı ifade edildi.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na da 4 hava saldırısı düzenlediği belirtilirken, saldırı ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri sebebiyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Hudeyde, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra uluslararası bir havaalanı ve 3 hayati limanı da içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli eyaletlerinden biri kabul ediliyor.

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