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Dünya
AA 18.06.2024 09:14

Hayırseverlerin bağışları Osmanlı yadigarı Harar'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), hayırseverlerin bağışladığı 3 bin 500 hisse kurban etini, Etiyopya'nın bir dönem Osmanlı hakimiyetinde bulunan şehri Harar'da ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Hayırseverlerin bağışları Osmanlı yadigarı Harar'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
[Fotograf: AA]

Bu yıl "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" sloganıyla 79 ülkede başlatılan vekaletle kurban organizasyonu kapsamında ülke genelinde 42 bin 700 hisseye ulaşıldı.

34 farklı bölgede kesim ve dağıtımlarını sürdüren TDV, Harar'da yardım kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerini belirledi. Bayramın ilk günü 9 farklı bölgede kurban kesimine başlayan TDV, paylara ayrıldıktan sonra poşetlenen etleri ailelere ulaştırıyor. Dağıtımın, bayramın son gününe kadar tamamlanması planlanıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bu arada Harar Belediyesi önünde oluşturulan dağıtım noktasında TDV yetkilileri ve gönüllülere, Belediye Başkanı Eliyas Yonis de eşlik etti.

Bölgede yardıma muhtaç çok sayıda kişinin bulunduğunu ifade eden Yonis, hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

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Kurban Bayramı Etiyopya
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