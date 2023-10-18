İsrail ordusunun kanıt olarak savunduğu iddialar çelişti

İsrail ordusu, iki Hamas üyesi arasında geçtiğini iddia ettiği görüşmelerin "telefon tapelerini" sosyal medyadaki X hesabından yayımladı.

Paylaşımda, İsrail ordusunun saldırıyı düzenlemekle suçladığı İslami Cihad mensuplarının konuşmaları değil Hamas mensupları olduğu iddia edilen iki kişinin diyaloğu yer alıyor.

Konuşmalarda bir “Hamaslı” diğer “Hamaslı”ya, “…Bu roketlerin İslami Cihad grubuna ait olduğu söyleniyor” diyor. Devamındaki diyalogda aynı kişi sürekli “söyleniyor” şeklinde konuşmayı sürdürüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari’nin sabah Batılı medya mensuplarıyla yaptığı basın toplantısında da yazılı tercümesini dağıttığı telefon tapelerinde, “Hastanenin arkasındaki mezarlığın oradan atılmış” ifadesi duyuluyor.

Sözcü Hagari, bundan hareketle yüzlerce Filistinlinin can verdiği saldırının İslami Cihad tarafından hastanenin hemen bitişiğindeki mezarlıktan düzenlendiğini iddia etti.

İsrail ordusunun roket haritası ile mezarlık iddiası birbirini tutmadı

İsrail ordusu, X sosyal medya platformundan yerel saatle 01.40'ta yaptığı paylaşımda, Filistinli İslami Cihad grubunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nden attığı bir roketin menziline ulaşmakta başarısız olup kısa mesafedeki El-Ehli Baptist Hastanesine isabet ettiğini savunmuştu.

İsrail ordusu radar sistemlerine dayandığını öne sürdüğü bir harita grafiğinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roket güzergahlarını kanıtladığını iddia etmişti.

Ancak ordunun paylaştığı “telefon tapelerinde” hastanenin hemen yanında diye geçen mezarlık, haritada işaretli roket çıkış noktalarından oldukça uzakta.

Hastanenin hemen yakınındaki mezarlık ile haritada görünen roket çıkış noktaları arasında kilometrelerce mesafe var.

Mühimmatın gücü sorusu

Ordu Sözcüsü Hagari, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıyla ilgili bu sabah düzenlediği basın toplantısında görsel sunum da yaptı.

Hastanenin çatısında şarapnel deliklerini gösterdiği öne sürülen havadan çekilmiş fotoğrafları sergileyen Hagari, İsrail hava kuvvetlerinin diğer saldırılarında bombaların düştüğü zeminde açtığı çukurların hastane otoparkında görülmediği savını işledi.

Hagari, sunumunda, İsrail ordusunun kullandığı mühimmatların zeminde 9 ila 13 metre çukurlar açtığını gösteren bazı fotoğraflar gösterdi.

Gazetecilerin İslami Cihad grubunun elinde bu kadar çok can kaybıyla sonuçlanacak bir roket bulunup bulunmadığı sorusunu yanıtlayan Hagari, “roketin güzergahını tamamlayamadığını ve bu nedenle düştüğü noktada içindeki yakıtın alev almasıyla daha büyük bir tahribata yol açmış olabileceği ihtimalini” ileri sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü, Hamas'ın bir medya savaşı verdiğini ve ölü sayısını fazla göstermeye çalıştığını iddia ederek ellerinde hastanedeki can kaybı bilgisi bulunmadığını söyledi.

Hagari, ellerindeki "delilleri ve özel detayları" ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyareti sırasında ABD’li yetkililere de sunacağını, bunları "dostları" diğer ülkelere de ileteceklerini ifade etti.

"İsrail ordusu açıklama için neden bekledi?" sorusu

Basın toplantısında, Hagari'ye hastane saldırısı gerçekleştikten sonra ordunun ilk açıklamasının "ellerinde tüm detayların bulunmadığı” şeklinde olduğu anımsatıldı.

Bir gazeteci de, Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin geçen yıl Cenin'de öldürülmesi olayında İsrail ordusunun önce Filistinli silahlı grupları suçladığını ama ilerleyen zamanda ordunun açıklamasından vazgeçmek zorunda kaldığını, benzer durumların birçok kez yaşandığını hatırlatarak, Sözcü'ye "Neden İsrail ordusuna güvenmeliyiz?" sorusunu yöneltti.

Hagari, şunları kaydetti:

"Geçmişte önümüzdeki verilerden çıkarım yapmakta aceleci davranmıştık. Bu olayda zamanı iyi kullandık. Her şeyi iki kere kontrol edip güvenilir olduğumuzdan emin olmak istedik. Tekrar ediyorum geçmişte bahsettiğin olaylardaki gibi olmasın diye her şeyi iki kere kontrol edip karşılaştırıp emin olmaya çalıştık."

Hagari, Hamas'ın olayı lehine çevirecek şekilde yansıtmaya çalıştığını iddia etti.

AA İsrail ordusuna sordu

AA muhabiri, İsrail Ordu Sözcüsü Doron Spielman'a ordunun sunduğu grafik ve ses kayıtları arasındaki çelişkiyi sordu.

Söz konusu paylaşımı inceleyeceklerini aktaran Spielman, bunun olayı kamuya anlatmak için bir infografik olduğunu, değişmez olmadığını ve konuyla ilgili dönüş yapacaklarını dile getirdi.

Spielman, infografiği hazırlayan bir kişinin bu bilgiyi unutmuş olmasının mümkün olabileceğini dile getirerek hastane saldırısının "İslami Cihad'ın düzenlediğinden ve Hamas'ın da medya kampanyasını yürüttüğünden kesinlikle emin olduklarını" savundu.

"İsrail katliamın sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.