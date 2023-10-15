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Dünya
AA 15.10.2023 14:36

İsrail ordusu: Orta Doğu'nun neresinde olursa olsun faaliyet göstereceğiz

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ülkesinin güvenlik hedeflerine ulaşması için ordunun "Orta Doğu'nun neresinde olursa olsun faaliyet göstereceğini" söyledi.

İsrail ordusu: Orta Doğu'nun neresinde olursa olsun faaliyet göstereceğiz
[Fotograf: AA]

Times of Israel'in haberine göre, Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail güçlerinin " gayet hazırlıklı olduğunu" ifade etti.

Sözcü Hagari, "Her zaman çevremize, tüm Orta Doğu'ya bakıyoruz. Ordu, İsrail'in güvenlik hedeflerini gerçekleştirmek için Orta Doğu'nun neresinde olursa olsun faaliyet gösterecek. Tüm alanlarda oldukça hazırlıklıyız." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, Lübnan sınırında da zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine tanksavar füzesi atılması nedeniyle bir İsrailli hayatını kaybetmiş, İsrail ordusu da Lübnan'da füzelerin fırlatıldığı alanları bombalamıştı.

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