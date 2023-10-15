İsrail ordusu: Orta Doğu'nun neresinde olursa olsun faaliyet göstereceğiz

Times of Israel'in haberine göre, Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail güçlerinin " gayet hazırlıklı olduğunu" ifade etti.

Sözcü Hagari, "Her zaman çevremize, tüm Orta Doğu'ya bakıyoruz. Ordu, İsrail'in güvenlik hedeflerini gerçekleştirmek için Orta Doğu'nun neresinde olursa olsun faaliyet gösterecek. Tüm alanlarda oldukça hazırlıklıyız." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, Lübnan sınırında da zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine tanksavar füzesi atılması nedeniyle bir İsrailli hayatını kaybetmiş, İsrail ordusu da Lübnan'da füzelerin fırlatıldığı alanları bombalamıştı.