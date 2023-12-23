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Dünya
AA 23.12.2023 12:44

İsrail ordusu, Lübnan'da "Hizbullah hedeflerini" bombaladı

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, topçu birliklerinin gece ve sabah saatlerinde, Hizbullah hedeflerinin bombalandığı belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'da "Hizbullah hedeflerini" bombaladı
[Fotograf: Reuters]

Açıklamada, hedef alınan yerlerin Hizbullah'ın "operasyonel altyapı ve askeri üsleri" olduğu iddia edildi.

Konuya ilişkin Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah dün, İsrail'e ait sınırdaki askeri noktaya art arda saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ise Hizbullah'ın saldırısı sonucunda bir askerinin öldüğünü, birinin de ağır yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil ve 121 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.

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