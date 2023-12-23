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Dünya
İHA 23.12.2023 12:29

Şiddetli rüzgar, yolcu uçağını savurdu

İngiltere’nin Manchester Havalimanı’na inmek için alçalan yolcu uçağı, Pia Fırtınası nedeniyle savrulurken, pilot ikinci denemede uçağı indirmeyi başardı.

Şiddetli rüzgar, yolcu uçağını savurdu

İngiltere’de etkili olan Pia Fırtınası hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Manchester Havalimanı’nda etkili olan rüzgar nedeniyle bir yolcu uçağı zor anlar yaşadı.

Havalimanı pistine inmek için alçalan Finnair firmasına ait uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle savrulurken, ilk denemede başarılı olamadı ve pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Yeniden havalanan ve pistin etrafında dolaştıktan sonra tekrar inişe geçen yolcu uçağının savrulduğu görüntüler kameralara yansırken, pilot ikinci denemede uçağı indirmeyi başardı.

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