Şiddetli rüzgar, yolcu uçağını savurdu

İngiltere’de etkili olan Pia Fırtınası hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Manchester Havalimanı’nda etkili olan rüzgar nedeniyle bir yolcu uçağı zor anlar yaşadı.

Havalimanı pistine inmek için alçalan Finnair firmasına ait uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle savrulurken, ilk denemede başarılı olamadı ve pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Yeniden havalanan ve pistin etrafında dolaştıktan sonra tekrar inişe geçen yolcu uçağının savrulduğu görüntüler kameralara yansırken, pilot ikinci denemede uçağı indirmeyi başardı.