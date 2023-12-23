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Dünya
İHA 23.12.2023 12:16

Çin’de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı

Çin’de bir doktorun göz ameliyatı yaptığı 82 yaşındaki hastaya ameliyat sırasında yumruk attığı ortaya çıktı. Olaya ait görüntülerin yayınlanmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Çin’de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı

Ameliyathanedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde doktorun 82 yaşındaki kadın hastanın yüzüne 3 kez yumruk attığı, doktorun vurmasının ardından hareket eden hastaya hemşirenin müdahale ettiği görüldü.

Hastanenin çatı kuruluşu AIER Göz Hastanesi Grubu, olayın yaşandığı tarihte merkeze bildirilmediğini, ancak görüntülerin ortaya çıkmasının ardından doktorun açığa alındığını, hastane yöneticisinin ise görevden alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, doktorun lokal anestezi ile ameliyat edilirken başını ve gözlerini birçok kez hareket ettiren hastaya farklı bir dil konuştuğu gerekçesiyle “kaba kuvvetle” müdahale ettiği belirtildi.

Hastane yönetiminin ameliyattan sonra özür dileyerek 500 yuan (yaklaşık 2 bin 100 lira) tazminat ödediğini ifade eden kadının oğlu yerel medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, annesinin sol gözünün kör olduğunu ancak bunun nedeninin bilinmediğini söyledi.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

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