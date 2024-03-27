İsrail ordusu Lübnan sınırında bazı yolları trafiğe kapattı

Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, sivil araç trafiğine kapatılan yollar, Yukarı Celile bölgesinin Lübnan sınırına yakın alanlar.
Haberde, İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki bazı yolları trafiğe kapatmasının bölgede yükselen tansiyonun ardından geldiğine dikkati çekildi.
İsrail ordusunun, sabahın erken saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Cemaat el-İslami'ye ait bir sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.
Hizbullah da bu sabah Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona bölgesine füze saldırısı düzenlemiş, saldırıda 1 kişinin öldüğü belirtilmişti.