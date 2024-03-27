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Dünya
AA 27.03.2024 13:54

İsrail ordusu Lübnan sınırında bazı yolları trafiğe kapattı

İsrail ordusu, yaşanan çatışmalar nedeniyle tansiyonun arttığı Lübnan sınırında bazı yolları sivil araç trafiğine kapattı.

İsrail ordusu Lübnan sınırında bazı yolları trafiğe kapattı
[Temsili fotoğraf: AA]

Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, sivil araç trafiğine kapatılan yollar, Yukarı Celile bölgesinin Lübnan sınırına yakın alanlar.

Haberde, İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki bazı yolları trafiğe kapatmasının bölgede yükselen tansiyonun ardından geldiğine dikkati çekildi.

İsrail ordusunun, sabahın erken saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Cemaat el-İslami'ye ait bir sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

Hizbullah da bu sabah Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona bölgesine füze saldırısı düzenlemiş, saldırıda 1 kişinin öldüğü belirtilmişti.

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