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Dünya
AA 27.03.2024 13:48

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarına devam ettiği belirtildi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

İsrail güçlerinin dünden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Nablus, Selfit, Tulkerim ve Cenin kentlerinde 20 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılan Filistinliler de olduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 820'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail güçleri, gece işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na insansız hava araçları da kullanarak düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürülmüştü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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