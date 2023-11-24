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Dünya
AA 24.11.2023 12:39

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu Filistinli bir gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın Eriha kentindeki Akabe Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bir evi kuşattı.

Baskın yapan İsrail askerleri ile kamp sakinleri arasında kısa süreliğine çatışma çıktı. İsrail ordusu, söz konusu evden biri yaralı olmak üzere 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail makamlarının, Akabe Cebr Mülteci Kampı'ndaki baskınında yaralanan 22 yaşındaki Muhammed el-Hanavi'nin öldüğünü kendilerine ilettiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 230'a yükseldi.

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