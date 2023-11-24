Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 24.11.2023 12:14

İrlanda'da olaylı gece: 34 kişi gözaltına alındı

İrlanda’nın başkenti Dublin’de 3’ü çocuk 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından başlayan olaylara ilişkin 34 kişi gözaltına alındı. Gerginlik nedeniyle çok sayıda iş yeri kepenk kapattı.

İrlanda'da, 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından başkent Dublin sokakları karıştı.

Bir polis yaralandı, 34 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde meydana gelen olayda, saldırgan okul çıkışında öğrencileri hedef almıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, saldırgan gözaltına alındı. Ancak saldırı sonrası kentte tansiyon yükseldi.

Aşırı sağcı olduğu iddia edilen göstericiler saldırıyı protesto etti, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Çift katlı bir otobüs, tramvay ve polis aracı ateşe verildi.

Gerginliğin ardından kent merkezindeki çok sayıda iş yeri olası saldırı ve yağmalara karşı önlem olarak kepenk açmadı.

Polis barikatlarıyla bazı yollar kapatıldı.
 

Sıradaki Haber
İsrail ordusu göç yolundaki Filistinlileri vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:03
Yolcuların vücutlarına sarılı sahte 580 bin dolar ele geçirildi
14:02
Avustralya'da yüzlerce öğrenci Filistin'e destek amacıyla ders bıraktı
14:01
Çiftçi Kayıt Sistemi'nde değişiklik
13:59
Kasım ayı indirimleri için AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
13:53
Batan geminin 3'üncü kaptanının ailesi umudunu yitirmiyor
13:52
Yıkımı süren hasarlı binanın kolonundan tabak çıktı
Gülşah öğretmen, 12 öğrencisi için her gün kilometrelerce yol katediyor
Gülşah öğretmen, 12 öğrencisi için her gün kilometrelerce yol katediyor
FOTO FOKUS
Eski hakem Bünyamin Gezer: Hakemlik günden güne kötü gidiyor
Eski hakem Bünyamin Gezer: Hakemlik günden güne kötü gidiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ