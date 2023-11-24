İrlanda'da olaylı gece: 34 kişi gözaltına alındı

İrlanda'da, 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından başkent Dublin sokakları karıştı.

Bir polis yaralandı, 34 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde meydana gelen olayda, saldırgan okul çıkışında öğrencileri hedef almıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, saldırgan gözaltına alındı. Ancak saldırı sonrası kentte tansiyon yükseldi.

Aşırı sağcı olduğu iddia edilen göstericiler saldırıyı protesto etti, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Çift katlı bir otobüs, tramvay ve polis aracı ateşe verildi.

Gerginliğin ardından kent merkezindeki çok sayıda iş yeri olası saldırı ve yağmalara karşı önlem olarak kepenk açmadı.

Polis barikatlarıyla bazı yollar kapatıldı.

