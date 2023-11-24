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Dünya
TRT Haber 24.11.2023 12:35

İsrail polisinden yine Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlilere müdahale

İsrail polisi, ateşkesin başladığı gün de Mecsid-i Aksa çevresinde cuma namazı kılmak isteyenlere müdahale etti.

İsrail polisinden yine Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlilere müdahale
[Fotograf: AA]

Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi ateşkesin başladığı gün de cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.

Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

 

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Filistin - İsrail Çatışması Mescid-i Aksa
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