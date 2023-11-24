İsrail polisinden yine Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlilere müdahale

Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi ateşkesin başladığı gün de cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.
Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.
Ateşkesin başladığı gün Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 24, 2023
İsrail polisi cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere müdahale ediyor. TRT Haber ekibi bölgedeki son durumu aktarıyor. https://t.co/NW4IVN2Ho5