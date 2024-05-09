Çok Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.05.2024 09:48

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok kente baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok kente düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi yaraladı, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok kente baskın düzenledi

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin yakınlarında bulunan Kubatiye ve eş-Şuheda beldelerine baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine zorla girdi ve arama yaptı.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktığı, en az 3 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı baskında, karnından yaralanan bir Filistinlinin Cenin Devlet Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

Kalkilya kentine de çok sayıda askeri araçla giren İsrail güçleri, Kefr Seba Mahallesine baskın düzenledi ve Filistinlilerin evlerine zorla girerek arama yaptı.

Görgü tanıkları, Kefr Seba'da evlerin çatılarına keskin nişancılar konuşlandıran İsrail ordusunun mahalledeki bir Filistinliyi hedef aldığını belirtti.

Eriha, Ramallah ve el Halil kentlerinde de birçok mahalleye baskın düzenleyen İsrail güçlerinin çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
Sıradaki Haber
İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:07
Pamukkale'ye gelen bir turist kayboldu
10:05
Borsa güne yükselişle başladı
10:07
Bakan Göktaş'tan kadın mevkidaşlarına 'Anneler Günü' mektubu
10:04
Doğu Karadeniz'in 4 aylık Türk somonu ihracatı yüzde 56 arttı
10:07
SGK'nın geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
09:20
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne marinaya yanaştırıldı
İsrail ordusunun Refah kentine düzenlediği hava saldırıları sürüyor
İsrail ordusunun Refah kentine düzenlediği hava saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde Gazze desteği büyüyor
Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde Gazze desteği büyüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ