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Dünya
AA 20.02.2024 21:33

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında sınır üzerinde karşılıklı çatışmalar yaşandı

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesi üzerinde karşılıklı saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında sınır üzerinde karşılıklı çatışmalar yaşandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hizbullah Hareketi, İsrail güçlerini hedef alan saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, sınır üzerindeki 6 askeri mevzinin vurulduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre, İsrail'in Ramim askeri mevzisi 3 defa Burkan füzesi ile Ruveysat el Alem, Smake ve Merc mevzisi de güdümlü füze ve uygun silahlarla hedef alındı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre ise Lübnan'ın güneyinde yer alan Hizbullah hedeflerine hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Açıklamaya göre, Hizbullah'ın, Blida, Kefrkilla ve Ayta eş-Şaab beldesinde yer alan hedefleri savaş uçaklarıyla bombalandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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