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Dünya
AA 20.02.2024 21:16

İsrail askerlerinin işkence ettiği Filistinli genç: Botlarıyla gözlerime vurdular

İsrail askerlerinin saldırıların sürdüğü Gazze Şeridi’nde alıkoyarak işkence ettiği Filistinli genç, sivil olduğunu belirtmesine rağmen mutfak bıçağıyla işkenceye uğradığını ve yüzüne tekmeler atıldığını söyledi.

İsrail askerlerinin işkence ettiği Filistinli genç: Botlarıyla gözlerime vurdular
[Fotograf: AA]

Filistinli Ramadan Shamalack, abluka altındaki Gazze’de İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği işkenceyi anlattı.

Aldığı ağır darbeler sonrası elleri ve yüzünden yaralanan ve işkence sonrası şişen gözlerini açamayacak hale gelen Shamalack, bitkin bir halde zorla konuşarak, “İsrail tam bir kötülüktür." dedi.

Shamalack, "Hamas üyesi olup olmadığımı sordular ve ben de onlara hayır dedim. Benden onları tünellere götürmemi istediler.” diye konuştu.

Sivil bir vatandaş olduğunu söylemesine rağmen İsrail askerlerinin saldırısına uğradığını belirten Shamalack, yaşadığı işkenceye dair şunları söyledi:

“(İşkence ederken) sandalye ve mutfak bıçağı kullandılar, (bıçağı) parmaklarımın üzerinde kullandılar. (İsrail askeri) Kulağımı kesmek üzereydi. Bana işkence yaptılar. Botlarıyla gözlerime vurdular. Yüzüme tekme atmaya devam ettiler. Beni kestiler. Beni zorla yere yatırdılar ve ayaklarıma taşlar attılar."

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