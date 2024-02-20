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Dünya
AA 20.02.2024 21:10

AB: Gürcistan'ı gerçek anlamda bir Avrupa ülkesi haline getireceğiz

AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, aday ülke Gürcistan'ı "gerçek anlamda bir Avrupa ülkesi haline getireceklerini" belirterek, bu anlamdaki çalışmaları hızlandırma kararı aldıklarını duyurdu.

AB: Gürcistan'ı gerçek anlamda bir Avrupa ülkesi haline getireceğiz
[Fotograf: Reuters]

AB-Gürcistan Ortaklık Konseyi'nin 8. toplantısı Brüksel'de yapıldı.

Gürcistan'a aday ülke statüsü verilmesinin ardından yapılan ilk toplantıdan sonra değerlendirmelerde bulunan Varhelyi, "Gürcistan'ı gerçek anlamda bir Avrupa ülkesi haline getireceğiz." dedi.

Varhelyi, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yle AB yolundaki ilerleme ve atılması gereken adımlar üzerinde çalışmaları hızlandırmaya karar verdiklerini bildirdi.

Bu kapsamda en önemli ve en somut projenin Karadeniz elektrik ve genişbant internet kablo projesi olduğunu vurgulayan Varhelyi, "Bu dönüm noktası niteliğindeki bir projedir." diye konuştu.

Varhelyi, "Gürcistan'ın yeni bir ticaret yolunun merkezi haline gelme potansiyeline sahip olduğu ulaşım bağlantısını ele aldık. Ancak bunun için Karadeniz'in Avrupa'ya giden bir sonraki koridor olmasına ihtiyacımız var. Gürcistan limanlarını yenilememiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

AB, Ukrayna ve Moldova'yla birlikte 2022'de üyelik başvurusu yapan Gürcistan'a 14 Aralık 2023'te aday ülke statüsü vermişti.

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