Parçalı Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.02.2024 20:47

ABD'den Rusya merkezli fidye yazılımı grubuyla ilişkili 2 kişiye yaptırım

ABD, finans sektörüne yönelik fidye yazılımı saldırılarından sorumlu olan Rusya merkezli LockBit ile ilişkili iki kişiyi yaptırım kapsamına aldı.

ABD'den Rusya merkezli fidye yazılımı grubuyla ilişkili 2 kişiye yaptırım
[Fotograf: Reuters]

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın, ABD'ye, müttefiklerine ve ortaklarına fidye yazılımı saldırıları düzenleyebilen LockBit gibi gruplar için güvenli bir liman sunmaya devam ettiği öne sürüldü.

LockBit'in geçen yıl Çin Sanayi ve Ticaret Bankasına (ICBC) yapılan fidye yazılımı saldırısından sorumlu olduğuna işaret edilen açıklamada, ABD'nin siber suçlarla mücadelede mevcut tüm yetki ve araçları kullanmaya kararlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ABD'nin Rusya merkezli fidye yazılımı grubu LockBit'e bağlı iki kişiye yaptırım uyguladığı belirtilerek, bu kararın, ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ülkenin uluslararası ortaklarıyla devam eden işbirliğinin sonucunda geldiği bilgisi paylaşıldı.

Bu kişilerden ilkinin, Ivan Gennadievich Kondratiev olduğu ifade edilen açıklamada, Kondratiev'in, LockBit'e bağlı alt grup "National Hazard Society"nin lideri olduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre, Artur Sungatov da Lockbit fidye yazılımı grubunun üyesi ve grubun fidye yazılımı saldırılarına aktif olarak katıldı.

ETİKETLER
ABD Rusya
Sıradaki Haber
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Gazze'de ateşkesin zamanı geldi, rehineler serbest bırakılmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:35
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında sınır üzerinde karşılıklı çatışmalar yaşandı
21:35
Türkiye ile Arnavutluk arasında 6 anlaşma imzalandı
21:23
İsrail askerlerinin işkence ettiği Filistinli genç: Botlarıyla gözlerime vurdular
21:12
Putin, uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına karşı olduklarını söyledi
21:11
AB: Gürcistan'ı gerçek anlamda bir Avrupa ülkesi haline getireceğiz
21:10
İtalya'da çiftçiler, AB'nin tarım politikalarını protesto etmeyi sürdürüyor
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a ait silah deposu iddiasıyla vurduğu fabrikadaki hasar görüntülendi
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a ait silah deposu iddiasıyla vurduğu fabrikadaki hasar görüntülendi
FOTO FOKUS
Filistinli çocuklar bir lokma ekmek için çöpte yiyecek arıyor
Filistinli çocuklar bir lokma ekmek için çöpte yiyecek arıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ