ABD'den Rusya merkezli fidye yazılımı grubuyla ilişkili 2 kişiye yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın, ABD'ye, müttefiklerine ve ortaklarına fidye yazılımı saldırıları düzenleyebilen LockBit gibi gruplar için güvenli bir liman sunmaya devam ettiği öne sürüldü.

LockBit'in geçen yıl Çin Sanayi ve Ticaret Bankasına (ICBC) yapılan fidye yazılımı saldırısından sorumlu olduğuna işaret edilen açıklamada, ABD'nin siber suçlarla mücadelede mevcut tüm yetki ve araçları kullanmaya kararlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ABD'nin Rusya merkezli fidye yazılımı grubu LockBit'e bağlı iki kişiye yaptırım uyguladığı belirtilerek, bu kararın, ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ülkenin uluslararası ortaklarıyla devam eden işbirliğinin sonucunda geldiği bilgisi paylaşıldı.

Bu kişilerden ilkinin, Ivan Gennadievich Kondratiev olduğu ifade edilen açıklamada, Kondratiev'in, LockBit'e bağlı alt grup "National Hazard Society"nin lideri olduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre, Artur Sungatov da Lockbit fidye yazılımı grubunun üyesi ve grubun fidye yazılımı saldırılarına aktif olarak katıldı.