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Dünya
AA 20.02.2024 20:42

Fransa, Yemen'e ait 2 dronu vurdu

Fransa Savunma Bakanlığı, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde Yemen'e ait 2 dronu vurduklarını açıkladı.

Fransa, Yemen'e ait 2 dronu vurdu
[Fotograf: AFP]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın FREMM tipi deniz fırkateynleri, Kızıldeniz'in güneyinde ve Aden Körfezi'nde Yemen'den gelen dronların birçok saldırı yaptığını tespit etti.

Açıklamaya göre, 2 dron imha edildi.

"Bu eylemler, Süveyş Kanalı'ndan Hürmüz Boğazı'na kadar deniz güvenliğine katkı sağlıyor" denilen açıklamada, bu eylemlerin seyrüsefer özgürlüğünün savunulmasına katkıda bulunduğu aktarıldı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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