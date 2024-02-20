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Dünya
AA 20.02.2024 20:21

İsveç Başbakanı, ülkesinin NATO üyeliğini görüşmek için Macaristan'a gidecek

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un ülkesinin NATO üyeliği konusunu Macaristan Başbakan'ı Viktor Orban ile görüşmek için 23 Şubat'ta bu ülkeye gideceği duyuruldu.

İsveç Başbakanı, ülkesinin NATO üyeliğini görüşmek için Macaristan'a gidecek
[Fotograf: Reuters]

İsveç hükümetinden yapılan açıklamada, NATO üyeliği başta olmak üzere toplantının gündeminin Macaristan ile İsveç arasında güvenlik ve savunma konularında işbirliğinin artırılması olduğu bildirildi.

Görüşmeler sonrasında Kristersson ve Orban ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Macaristan'da iktidardaki Fidesz Partisi (Macar Yurttaş Birliği), İsveç’in NATO’ya üyeliğinin 26 Şubat'ta oylanması için bugün meclise önerge sundu.

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından gözler Macaristan’a çevrilmişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X'ten 23 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya katılımı hususunda müzakerelerde bulunmak üzere Başbakan Ulf Kristersson'a Macaristan'ı ziyaret etmesi için davet mektubu gönderdim." yazmıştı.

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