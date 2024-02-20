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Dünya
AA 20.02.2024 18:58

Fransa'daki Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı

Fransa'nın başkenti Paris’in en önemli simgelerinden Eyfel Kulesi, çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle ziyarete kapandı.

Fransa'daki Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı
[Fotograf: AFP]

İşçi sendikalarının çağrısıyla Eyfel Kulesi çalışanları, iki gündür grev yapıyor.

Paris'te turistlerin uğrak noktası olan kule, grev nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Kuleye çıkmak amacıyla Paris'e gelen turistler, kulenin önünde fotoğraf çektirmekle yetindi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Belediyesinin, kulenin işletmesini üstlenen SETE şirketinden istediği kar payını yüksek bulan grevciler, belediyeden makul bir ücret istemesini talep etti.

Eyfel Kulesi çalışanlarının bağlı olduğu Genel İş Sendikası (CGT) Temsilcisi Stephane Dieu, kulenin bilet satışlarından elde ettikleri geliri, anıtın yenileme çalışmaları, işletme maliyetleri ve Paris Belediyesine kar payı ödemek için kullandıklarını söyledi.

Dieu, önceki yıllarda belediyeye yılda 8 milyon euro kar payı öderken bu rakamın yakın zamanda 16 milyon euroya çıktığını belirtti.

Belediyenin bu kar payını 50 milyon euroya çıkarmak istediğini ifade eden Dieu, salgın zamanında anıtın kapalı olması nedeniyle halihazırda 100 milyon euro borçları olduğuna dikkati çekti.

Eyfel Kulesi çalışanları, 27 Aralık 2023 tarihinde SETE'nin mali politikasına tepki olarak greve gitmişti.

Paris Belediyesi, hisselerinin yüzde 99'una sahip olduğu SETE'nin en büyük hissedarı konumunda bulunuyor.

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