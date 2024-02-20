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Dünya
AA 20.02.2024 20:40

Filistinli kaynaklar: Netanyahu'nun olumsuz tutumu Hamas'la anlaşmayı engelliyor

Filistinli kaynaklar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olumsuz tutumunun, Hamas ile anlaşma yapılmasının önünde engel oluşturduğunu belirtti.

Filistinli kaynaklar: Netanyahu'nun olumsuz tutumu Hamas'la anlaşmayı engelliyor
[Fotograf: Reuters]

İsminin açıklanmasını istemeyen ve AA'ya konuşan Filistinli kaynaklar, "İsrail'in arabuluculara karşı tavrının ve tepkilerinin olumsuz olduğunu ve birçok engel teşkil ettiğini" kaydetti.

Filistinli kaynaklar, "Netanyahu'nun tutumu ve anlaşmaya varma çabalarını aksatma girişimlerinin Mısırlı ve Katarlı arabulucular arasında hayal kırıklığı" oluşturduğunu vurguladı.

Kaynaklar, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu her türlü müzakere heyetine dört hayırla cevap veriyor. Gazze'ye yönelik saldırının durdurulmaması, Gazze Şeridi'nden çekilmenin olmaması, yerinden edilenlerin Gazze'nin kuzeyine geri dönmemesi ve gerçek bir esir takası anlaşmasının olmaması Netanyahu'nun olumsuz cevaplarını oluşturuyor."

Gazze'deki İsrailli esirler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken çok sayıda İsrailliyi de esir almıştı.

Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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