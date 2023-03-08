İsrail ordusuna ait araçlar, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu kesiminde Filistinlilere ait arazilere girdi.

Ordu güçleri, Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı saha güçlerinin kontrolündeki askeri gözetleme kulesini top atışıyla bombaladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise, "Gazze sınırındaki güvenlik bölgesinde askeri faaliyet yürüten İsrail güçleri yakınında bir patlayıcının infilak ettiği" aktarıldı.

Açıklamada, can kaybı ya da yaralanmaya yol açmayan olayın ardından ordu tanklarının Hamas'a ait bir noktayı bombaladığı ifade edildi.

Konuyla ilgili Filistin tarafından henüz açıklama yapılmadı.