Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan bölgesinde militanlara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 6 militanın etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Terör saldırılarında artış

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında, çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.

Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında 10 polis yaşamını yitirmişti.