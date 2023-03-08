CNN'in haberine göre, Polis yetkilisi Mahid Uddin Khondekar, Gulistan bölgesindeki 7 katlı bir binada meydana gelen patlamanın nedeninin henüz belirlenmediği ancak gaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Khondekar, itfaiye ve arama kurtarma çalışmaları tamamladıktan sonra ölü sayısının ve hasarın netleşeceğini kaydetti.

Patlama anında binada fazla kişinin bulunmadığını aktaran Khondekar, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini dile getirdi.

Khondekar, binanın işlek bir cadde üzerinde bulunmasından ötürü yayaların patlamadan etkilendiğini ifade etti.

İtfaiye yetkilisi Dinomoni Sharma da bu sabah itibarıyla 22 kişinin hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Dakka'daki binada dün meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Yaklaşık 100 kişinin yaralandığı patlamanın, birçok ofis ve mağazanın bulunduğu binanın zemin katındaki temizlik malzemeleri satan iş yerinde meydana geldiği bilgisi verilmişti.