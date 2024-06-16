Açık 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.06.2024 04:50

İsrail ordusu Gazze'ye saldırdı: Ölen ve yaralananlar var

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile Gazze kent merkezine düzenlediği saldırılarda Filistinlilerden ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusu Gazze'ye saldırdı: Ölen ve yaralananlar var

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kent merkezi ile güneydeki Refah kentine saldırları düzenledi.

Savaş uçaklarının, Gazze'nin eş-Şati Mülteci Kampı batısında bir eve düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 296 Filistinli öldürüldü, 85 bin 197 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Tokyo Camii'nde bayram namazı kılındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:09
Bursa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı
05:39
Tokat'ta iki grup arasında silahlı kavga
04:31
Tokyo Camii'nde bayram namazı kılındı
03:37
Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
03:33
Almanya’da Ganalı iki kız çocuğuna ırkçı saldırı
03:29
Vidanjör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Hacı adayları Müzdelife'ye geçti
Hacı adayları Müzdelife'ye geçti
FOTO FOKUS
Gazze'de hafızlar Kur'an-ı Kerim hatmi için toplandı
Gazze'de hafızlar Kur'an-ı Kerim hatmi için toplandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ