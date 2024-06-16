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Dünya
AA 16.06.2024 03:32

Almanya’da Ganalı iki kız çocuğuna ırkçı saldırı

Almanya’da Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Grevesmühlen kentinde gençlerden oluşan yaklaşık 20 kişilik bir grup, Ganalı iki genç kıza yönelik ırkçı saldırıda bulundu.

Almanya’da Ganalı iki kız çocuğuna ırkçı saldırı

Rostock Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Grevesmühlen'de 8 ve 10 yaşlarındaki iki Ganalı kız çocuğunun yaklaşık 20 kişilik bir grubun saldırısına uğradığı kaydedildi.

8 yaşındaki kızın yüzüne tekme atıldığı ifade edilen açıklamada, grubun, olay yerine gelen çocukların ebeveynleri ile de kavga ettiği ve çocukların babasının yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, polis olay yerinde geldiğinde, henüz kimliği belirlenmeyen bir kişinin bölgeden ayrılırken mağdurlara yabancı düşmanı sözlerle hakaret ettiği kaydedildi.

Kızlarından birinin ve babanın ambulansla hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Başbakanı Manuela Schwesig sosyal medya platormu X'ten yaptığı açıklamada, yaralanan kızın kendisinin kızı gibi 8 yaşında olduğunu belirterek, "Nefret ve kışkırtmanın toplumumuzu zehirlemesine ve şiddetin çocuklarımızı tehdit etmesine izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

Schwesig, düşüncelerinin iki çocukta ve onların ailesinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu iğrenç eylemin sonucu olmalı. Irkçılık ve şiddet iğrençtir. Çocuklar saldırıya uğradığında bu daha fazla geçerlidir."

Eyaletin İçişleri Bakanı Christian Pegel de saldırıyı kınayarak, insanların, özellikle de çocukların hiçbir şekilde ırkçı saldırıya uğramaması gerektiğini bildirdi.

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