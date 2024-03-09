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Dünya
AA 09.03.2024 16:02

İsrail ordusu Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı, ölü ve yaralılar var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusu Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı, ölü ve yaralılar var
[Fotograf: AFP]

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin doğusundaki Kuveyt Kavşağı ve batısındaki Nabulsi Kavşağı'nda yardım tırlarını bekleyen yüzlerce Filistinliye İsrail insansız hava araçlarından ateş açıldı.

Saldırıda ölenlerin cenazeleri ve yaralananlar Şifa Hastanesine getirildi.

Birçoğu ağır yaralı olarak hastaneye getirilenlerin tedavileri için gerekli tıbbi müdahale imkanlarının olmadığı kaydedildi.

Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, daha önce 29 Şubat'ta ve 2 Mart'ta yine yardım malzemesi bekleyen Filistinlere ateş açmış ve saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve 786 kişi de yaralanmıştı.

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