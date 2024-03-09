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Dünya
AA 09.03.2024 13:02

İsrail, aç bıraktığı Gazze halkına havadan fotoşoplu provokatif bülten attı

Gazze'yi 5 aydır bombardımana tutan, kara, hava ve denizden kuşatan İsrail, insanlık felaketi ve açlıkla mücadele eden Filistinlilere havadan fotoşoplu provokatif bülten attı.

İsrail, aç bıraktığı Gazze halkına havadan fotoşoplu provokatif bülten attı
[Fotograf: AA]

Gazze'nin güneyine havadan "el-Vaki" (Gerçek) başlıklı yüzlerce Arapça bülten atıldı. Bültenin kapağında bir yanda Gazze'de harabeye dönmüş evlerinde iftar sofrasında oturan Filistinli aile fotoğrafı, diğer yanda ise ziyafet sofrasında Hamas liderleri İsmail Heniye ve Halid Meşal'in fotoşoplu fotoğrafına "hayırlı ramazanlar" ifadesiyle yer verildi.

Bültende Gazze'de yaşanan yıkım ve insani felaket için Hamas'ı suçlayan Arapça makale, karikatür ve fotoğraflar bulunuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, özellikle bölgenin kuzeyinde açlık ve susuzluktan hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşları, Gazze genelinde, barınma, temiz su, gıda eksikliği ve nüfusun yüzde 90'ının açlıkla mücadele ettiği uyarısı yapıyor.

Karadan, havadan ve denizden Gazze'yi kuşatma altında tutan ve bombardımanına devam eden İsrail, insani yardımların ulaştırılması için gerekli ateşkesi henüz kabul etmedi.

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