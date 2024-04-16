İsrail ordusu, Gazze'de emniyet aracını hedef alarak 7 polisi öldürdü

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeydeki polislere yönelik tekrarlanan saldırılarla bölgedeki vatandaşlar arasında kaos çıkarmayı amaçladığı vurgulandı.

İsrail ordusunun polislere yönelik saldırılarıyla uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, "İşgalci İsrail'in halkımıza yönelik suçları ve katliamları sürüyor. Polis unsurlarının hedef alınmasıyla uluslararası topluma meydan okunuyor." denildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki polislere yönelik saldırılarının durdurulması çağrısı yapıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 843 Filistinli öldürüldü, 76 bin 575 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.