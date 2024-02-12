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Dünya
AA 12.02.2024 15:38

İsrail ordusu Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 gazeteciyi daha öldürdüğü bildirildi.

İsrail ordusu Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Refah ve Cibaliye kentlerine düzenlediği saldırılarda gazeteci Ela Hasan el-Hıms ile Enğam Ahmed Advan'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü gazetecilerin sayısının 126'ya çıktığı kaydedildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 Filistinli yaralandı.

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